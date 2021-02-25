"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية جازان

1

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 12:53 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ7 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

1 578

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية جازان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021