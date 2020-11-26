المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة

طالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لسلامتهم

نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق المهد- عفيف وطريق المهد- حفر_كشب من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف وطريق #المهد / #حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. لسلامتكم جرى التنويه.

وزارة النقل المدينة المنورة

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26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:05 PM

طالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لسلامتهم

المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق المهد- عفيف وطريق المهد- حفر_كشب من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف وطريق #المهد / #حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. لسلامتكم جرى التنويه.

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