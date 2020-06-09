متحدث "الصحة": هذه الأسباب وراء زيادة عدد الإصابات والحالات الحرجة

قال: 40% من إصابات فيروس كورونا مرتبطة بالمخالطة الاجتماعية

كشف‏ المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن أن 40% من إصابات فيروس كورونا مرتبطة بالمخالطة الاجتماعية، مؤكداً أن ارتفاع المخالطة تسبب في زيادة إصابات فيروس كورونا، متوقعاً استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة في الرياض وجدة، وهناك حاجة إلى المزيد من الالتزام.

جاء ذلك رداً على سؤال وكالة "بلومبيرج" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة عن سبب تزايد الحالات الحرجة إلى ثلاثة أضعاف ما بين 26 من مايو و2 من يونيو؟

وقال "العبدالعالي": "الحالات الحرجة التي لوحظ ارتفاعها كما أشرنا إلى الوفيات تم تسجيلها والمنحنيات في ارتفاعها، وأيضاً إلى الحالات النشطة، وكيف عاودت الارتفاع مجدداً، ونجدها تواكب منحنى رصد وتسجيل الحالات الذي ارتفع أيضاً".

وأضاف: "ذلك الارتفاع ناتج عن عدة عوامل، منها طبيعة المنحنى والتاريخ الطبيعي لنمو المنحنيات إضافة إلى ذلك، وهو ما ساهم في زيادات في بعض المواقع من خلال ممارسات سلوكية خاطئة، وأشرنا إلى أن 40% من الانتشار كان نتيجة مخالطة مجتمعية، وأشرنا إلى تفاصيل تتعلق بالفئة العمرية، وكيف انتقال الفيروس من التجمعات الخطرة إلى المنازل، وكل هذه العوامل أدت مجتمعة في تلك المزامنات إلى حدوث تلك الارتفاعات".