بالفيديو.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس

أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏

سمكة ‏قرش سائحة ألمانية

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 06:34 PM

أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس

بالفيديو.. هجوم سمكة ‏قرش على سائحة ألمانية في المياه المصرية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهر مقطع فيديو واقعة تعرض سائحة ألمانية لهجوم سمكة ‏قرش جنوب البحر الأحمر بالقرب من سواحل مدينة مرسى علم، أثناء قيامها برحلة غوص.

ووفقاً لموقع "مصر تايمز"، أظهر مقطع الفيديو قيام القرش بالهجوم على السائحة الألمانية في عمق البحر ‏أثناء وقوفها بجانب مدرب الغطس، وقام بالهجوم على منطقة كتفها، إلا أن ‏ارتداءها لبدلتين غطس قلل من قوة الإصابة.‏

وكشفت التحقيقات أن سائحة ألمانية (43) عاماً كانت تقوم بالغوص في ‏منطقة "الفين ستون"، وتعرضت لهجوم سمكة قرش من نوع القرش ‏المحيطي، وقام بعضها في منطقة الكتف ‏وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.‏

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سمكة ‏قرش سائحة ألمانية

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