أمين هيئة كبار العلماء يلقي محاضرة عن تعامل الهيئة مع المناهج والتيارات الفكرية

على مسرح كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية بعرعر

ألقى الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أول أمس، محاضرة بعنوان "تعامل هيئة كبار العلماء مع المناهج والتيارات الفكرية"؛ وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، وعدد من مسؤولي الجامعة والموظفين والطلبة، وتم نقلها عبر تقنية البث المرئي إلى فروع الجامعة كافة بشطرَيْها الطلاب والطالبات في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة، وذلك ضمن برنامج "زيارة عالم" الذي تستضيفه بشكل دوري.



وتحدث "الماجد" عن دور هيئة كبار العلماء في تحصين الشباب وبناء الوعي الفكري لدى المواطن، متطرقًا إلى دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الحديثة في سرعة انتشار المعلومات والإشاعات والأفكار؛ الصحيحة منها والمغلوطة، واختلاط الصدق بالكذب، وضياع الحقيقة في أغلب الأحيان، منوهًا إلى ضرورة التمسك بأهداب ديننا الحنيف من خلال الرجوع إلى مصادره الصحيحة والأخذ بآراء علمائنا الأجلّاء من هيئة كبار العلماء المخلصين لدينهم ووطنهم وأمتهم، داعيًا كل أبناء الوطن إلى عدم الانجرار وراء أعداء الوطن والدين الذين يشيعون الفتن من أجل إلحاق الضرر بوحدة الوطن وتماسك أبنائه، وألا يخدعهم ما يرفع من شعارات برّاقة ظاهرها الخير وباطنها الشر المستطير والضلال البعيد، مؤكدًا وجوب طاعة أولي الأمر في المنشط والمكره؛ طاعة لله ورسوله كما قال تعالى في محكم التنزيل: "وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم".



وفي ختام المحاضرة أجاب الشيخ الماجد عن أسئلة ومداخلات واستفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والموظفين في مختلف فروع الجامعة، مقدمًا الشكر لكل الحاضرين وللجامعة على حسن الاستقبال والتنظيم.