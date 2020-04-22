إغلاق مركز تموينات مخالف للاشتراطات الصحية بمكة المكرمة

مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، مركز تموينات في نطاق البلدية، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية مخالفته الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إضافةً إلى وجود مخالفات تشغيلية أخرى، حيث جرى الإغلاق على الفور وتطبق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن رصد تلك المُخالفات يأتي امتدادًا للجولات الرقابية المُكثفة، والمُتابعة الشاملة من قِبل المراقبين على جميع المنشآت الغذائية في المنطقة، مؤكدًا إغلاق المركز وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، إلى حين استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية، وتصحيح المُخالفات التشغيلية.

وأوضح "قدح": أنه "تم خلال الجولة ضبط مركبة غير مخصصة لنقل المواد الغذائية تنقل المواد بشكل غير صحي، مما عرضها للتلف، وقد ‫تمت مصادرة وإتلاف ما بداخلها من لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لسوء النقل وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف".

وأهاب بالمواطنين، سرعة إبلاغ الأمانة عبر مركز البلاغات الموحد 940 عن أي مُخالفات تتعلق بالصحة العامة، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن المواطن عين الأمانة.