"ابن عميرة": دخول "الزُبرة" السبت المقبل.. 12 يومًا من الأجواء المتقلبة

أمطارهُ غزيرة ومتفرقة وشبه يومية

توقعَ الفلكي المشرف على حساب "ابن عميرة" المناخي الزراعي، محمد بن عيد بن عميرة الذويبي، أن يبدأ نجم "الزُبرة" يوم السبت المقبل 8 / 7 / 1442هـ ويستمر حتى يوم 19 / 7 / 1442هـ، وتحدث لـ"سبق" قائلاً: "الجو يكون متقلبًا، فبداية النجم دافئة في وقت النهار وما يلبث أن ينقلب رأسًا على عقب فتنخفض درجات الحرارة فتموت النباتات بفعل البرد".



وأشار "ابن عميرة" إلى أن تكون الرياح غربية نشطة جدًا وقت الظهيرة، وتهدأ عند الغروب إلى منتصف الليل، وقد تشتد خلال الأيام الأخيرة من النجم السابق (نجم الجبهة) والثلاثة الأولى أو الأخيرة من النجم القادم (الزُبرة).



وتوقع أيضًا أن تكون الأمطار - بمشيئة الله تعالى- غزيرة وطيبة للأرض وشبه يومية متفرقة، كذلك الزراعة، حيث يُعدُ هذا النجم من أفضل الأوقات لزراعة الخضار، وفيه تبرز براعم الأوراق الصغيرة، مثل التين والرمان والعنب، ولذلك سمي بـ (نجم الزُبرة).