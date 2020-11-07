ساوثهامبتون يتصدر الدوري الإنجليزي "مؤقتاً".. برصيد 16 نقطة

بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد.. بفارق الأهداف عن ليفربول

تصدر ساوثهمبتون الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الثمين 2-0 على نيوكاسل، في المرحلة الثامنة من المسابقة، والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بتعادل برايتون مع بيرنلي سلبياً.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى الصدارة مؤقتاً بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تشي آدمز في الدقيقة السابعة ثم أضاف زميله ستيوارت آرمسترونج الهدف الثاني في الدقيقة 82.

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 05:01 PM

بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد.. بفارق الأهداف عن ليفربول

ساوثهامبتون يتصدر الدوري الإنجليزي "مؤقتاً".. برصيد 16 نقطة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تصدر ساوثهمبتون الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الثمين 2-0 على نيوكاسل، في المرحلة الثامنة من المسابقة، والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بتعادل برايتون مع بيرنلي سلبياً.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى الصدارة مؤقتاً بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تشي آدمز في الدقيقة السابعة ثم أضاف زميله ستيوارت آرمسترونج الهدف الثاني في الدقيقة 82.

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