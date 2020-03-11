مقتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

إصابة 17 شخصاً في المواجهات

قُتل فتى فلسطيني، اليوم (الأربعاء) متأثراً بجراحه؛ نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الطفل محمد عبد الكريم حمايل (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال بالرأس في نابلس.





وأشارت إلى إصابة 17 شخصاً خلال المواجهات.

من جانبه، ذكر شاهد عيان أن مئات الفلسطينيين تجمعوا عند جبل العرمة جنوب شرق نابلس، بعد معلومات عن اقتحام المنطقة من قبل مستوطنين إسرائيليين بهدف السيطرة على الأراضي.

وأضاف أن الاشتباكات اندلعت في وقت مبكر.



على الصعيد نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في الحادثة.

