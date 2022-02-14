تدخل فوري ينقذ طفلة بمدينة "سلمان" الطبية.. انتفاخ بطن والتشخيص "تجمع في الكلية"

تم عمل قسطرة بدون موضع جراحي وفتحة صغيرة بالجلد.. عمرها عامان وتماثلت للشفاء

نجح فريق طبي في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، بالمدينة المنورة في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين، كانت تعاني من انتفاخ في الجهة اليمنى من البطن وآلام مستمرة.

وتم تحويل الحالة لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، وبعد اكتمال الفحوصات اللازمة تبين للفريق المعالج وجود تجمع في الكلية اليمنى يبلغ ١٥×٩ مما تسبب في عدم استقرار العمليات الحيوية للطفلة.

وعلى الفور تطلب تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحالة من قبل الفريق العلاجي بقسم الأشعة التداخلية، وخلال عشرين دقيقة، وتحت التخدير العام، تم عمل قسطرة بدون موضع جراحي، وعمل فتحة صغيرة بالجلد لم تتجاوز 7 ملم، واستقرت الحالة وتماثلت للشفاء، وهي الآن تتمتع بالصحة والعافية.

يذكر أن قسم الأشعة التداخلية يشهد تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية بفضل الله، ومن ثم لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - من اهتمام بصحة المواطنين والمقيمين.