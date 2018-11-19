محول كهربائي مكشوف يهدد طلاب مدرسة ابن رشد الابتدائية بالخرمة

الأهالي طالبوا "الشركة" بسرعة إغلاق بابه بإحكام حتى لا تسبّب كوارث

اشتكى أهالي حي الحزم الجديد بالخرمة من وجود محوّل كهرباء مكشوف؛ ما يشكّل خطراً على حياة المارة، خاصةً صغار السن، ولاسيما أنه قريب من مدرسة ابن رشد الابتدائية وسوق الأسر المنتجة بالخرمة.

وذكر أحد سكان حي الحزم أنه بلغ شركة الكهرباء بوضع المحول منذ ثلاثة أيام، لكن بدون تجاوب، على الرغم من خطورته على الأطفال، وخاصة في تلك الظروف الممطرة.

وأضاف: "المحوّل مكشوف منذ ما يقارب الأسبوع، دون أن تتدخل أية جهة معنية بإغلاقه".

وطالب أهالي الحي الشركة السعودية للكهرباء، بسرعة إغلاق باب المحوّل بإحكام؛ حتى لا يتسبّب في حدوث كارثة، لا قدر الله.