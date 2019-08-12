"عيدية ضيوف الرحمن".. "المشرع" يرافق حجاج فيفاء للمشاعر المقدسة

درجت العادة باصطحاب مكوناته مسبقًا قبل انطلاق الحملة.. بر وعسل وسمن

نظّم القائمون على حملة الحج الخاصة بجبال فيفاء، معايدة لأفراد الحملة، واحتوت المعايدة على وجبة إفطار شعبية، تشتهر بها محافظة فيفاء، تسمى "المشرع"، شارَكَ في تناولها أبناء فيفاء ومن هم في الحملة، كما شاركوا تناولها مع بعض المخيمات المجاورة من الحجاج، من جنسيات مختلفة، وقد أبدوا إعجابهم بهذه الوجبة الشعبية.

ودرجت العادة على اصطحاب مكونات الوجبة مسبقًا قبل انطلاق الحملة؛ حيث يتم الاستعداد لها بتجهيز العسل والسمن والبر والدخن، واصطحابها معهم منذ بداية الانطلاق، لاعتبار وجبة "المشرع" من الأكلات الشعبية في فيفاء، والتي تقدم عادةً في المناسبات المختلفة و"عيدية للحجاج".

ويتكون "المشرع" غالبًا من عجين البر والدخن، ويحتاج طهيه لساعات حتى ينضج؛ حيث يضاف العجين إلى أكياس وتوضع في الماء المغلي، حتى اكتمال نضجه، ويسمى حينها "الكعم"، وبعد ذلك يتم تقطيع "الكعم" ومن ثم تقديمه بعد إضافة السمن والعسل البلدي، ويقدم مع الموز واللبن أو الحليب.

وتشتهر فيفاء بتنوع الأكلات الشعبية التي تعتمد غالبيتها على المحاصيل الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة، وتعتبر هذه الأكلات الشعبية منتشرة ومفضلة لدى الأهالي؛ نظرًا للذة مذاقها، وفوائدها الجمة، وأنها تعبر عن الماضي وذكرياته القديمة، وعادة يتم تقديم تلك الأكلات الشعبية في أوانٍ تراثية محاكاةً واستلهامًا للماضي.