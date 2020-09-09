أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة

تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.

وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.

أمانة منطقة الرياض

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09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442 08:01 PM

تلبية لاحتياجات السكان لمدة 4 أشهر مقبلة

أمانة الرياض تفتتح موقعين جديدين لبائعي التمور في العاصمة

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح موقعين موسميين لمزاولة نشاط بيع التمور داخل العاصمة، تلبية لاحتياجات السكان.

وقالت "الأمانة": إن السوق الأول يقع في حي الروابي، والثاني في حي المروج، ويستقبلان الزوار يوميًّا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، لمدة أربعة أشهر.

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أمانة منطقة الرياض

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