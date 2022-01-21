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أصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه

شاهد .. لوحة إرشادية تلغي دور نظام رصد مخالفة الانتقال بين المسارات

تسببت إحدى اللوحات الإرشادية في طريق السيل تم تركيبها حديثاً بحجب نظام الرصد الآلي الخاص بمخالفة عدم الالتزام بالمسار في إشارة الأميال في الشرائع، وأصبحت بدون جدوى في الموقع الذي وضعت فيه .



"سبق" رصدت موقع اللوحة الإرشادية التي تشير إلى طريق الملك فيصل واتجاه مقبرة شهداء الحرم، كما تم وضع رصيف يمنع حدوث مخالفة الانتقال من مسار لآخر مما أفقد نظام الرصد دوره في ضبط هذه المخالفة وأصبح بدون جدوى .



يذكر أن نظام الرصد الآلي لمخالفة الانتقال دشن حديثاً وأصبح قيد التنفيذ لضبط السير على الخطوط ومنع الانتقال بين الخطوط دون الوقوف في المسار.