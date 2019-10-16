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الفيصل: نطمح أن يكون لدينا في الأولمبيات عناصر نسائية مؤهلة للمنافسة

عبدالعزيز بن تركي يدشن كلية علوم الرياضة وبرامجها بجامعة جدة

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم؛ كلية علوم الرياضة والبرامج الرياضية المتخصصة.



جاء ذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والإعلاميين والرياضيين، وجمع غفير من طلاب وطالبات الجامعة.



بدأ الحفل بكلمة عميد كلية الأعمال بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للحفل، الدكتور بدر اليوبي؛ نوه فيها إلى توقيع اتفاقيات التعاون ما بين هيئة الرياضة وجامعة جدة، والتي تأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لجيل الشباب والشابات في وطننا من رعاية واهتمام، إلى جانب اهتمام سموه الشخصي بالالتقاء بجيل الشباب في حوار مفتوح.



بعد ذلك ألقى مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، كلمة أشار فيها إلى أن جامعة جدة بدأت قبل ثلاث سنوات في رعاية واستقطاب الموهوبين في الرياضة، والعمل على تمكينهم من ممارسة هذه الرياضات وتطويرها؛ من خلال دورات تدريبية يشرف عليها مدربون متخصصون في المجال الرياضي، وأتاحت الفرصة لهم للمشاركة في البطولات.



تلا ذلك تقديم عرض مرئي عن التخصصات الرياضية في جامعة جدة، ثم قام الفيصل ومدير الجامعة بتدشين وإطلاق كلية علوم الرياضة والبرامج الرياضية بالجامعة، بعدها تم توقيع اتفاقية للتعاون بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة.



وفي ختام الحفل تم فتح اللقاء الحواري مع طلاب وطالبات الجامعة تحت عنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وخلاله أكد الفيصل أن الرياضة اليوم ليست فقط ممارسة؛ بل هي عامل مؤثر في اقتصاد الدول وفي الصحة الجيدة وبناء مجتمع قوي، آملًا أن يكون لدينا في الأولمبيات عناصر نسائية مؤهلة للمنافسة، ومبينًا أنه بتكاتف وجهود الجميع سنصل إلى منافسة الدول المتقدمة.