جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.
الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل عدة محافظات
نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.