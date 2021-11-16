جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل عدة محافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 10:25 AM

الأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح وتشمل عدة محافظات

جازان.. أمطار رعدية تتواصل حتى السابعة مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

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