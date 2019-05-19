من "الرابطة" لمحتاجي 28 دولة.. نصف مليون سلة غذائية في "إفطار صائم"

برامج تعين الفقراء والمنكوبين.. و"الشهري": أعددنا وفودًا وأجرينا مسوحًا ميدانية

نفّذت رابطة العالم الإسلامي، برامجها السنوية "إفطار صائم" و"سلال الخير"؛ لإعانة المحتاجين والفقراء والمنكوبين في 28 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية؛ وذلك انطلاقًا من إيمانها بدورها الإنساني العالمي في الوقوف مع المتضررين في كل الأزمات التي يواجهونها.

ورصدت الرابطة لهذه المشروعات الإنسانية أكثرَ من نصف مليون سلة من السلال الغذائية التي تحتوي على العديد من المواد الغذائية، يستفيد منها أكثر من مليونيْ شخص في 28 دولة.

وقال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي وهيئاتها عبدالوهاب الشهري: إن الرابطة -ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية- أعدت وفودًا من الأمانة العامة للهيئة إلى تلك الدول لتوزيع هذه السلال على الأسر الفقيرة؛ وذلك بعد أن أجرت مسوحات ميدانية للتعرف على العائلات والأسر المحتاجة عبر مكاتبها وممثليها في هذه الدول.

وأوضح "الشهري" أن المجموعة الأولى من الدول المستفيدة هي: (مصر، وجنوب إفريقيا، والأردن، وأفغانستان، وبنغلاديش، وتشاد، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، ونيجيريا)؛ فيما المجموعة الثانية هي: (سريلانكا، ولبنان، وأوغندا، وتوجو، وملاوي، والسنغال، وموريتانيا، وتونس، والبوسنة والهرسك).

وأضاف: "الرابطة تنفّذ برنامجًا إغاثيًّا مرادفًا لبرنامج "إفطار صائم"، تتولى فيه توزيع سلال الخير من المواد الغذائية على اللاجئين والنازحين في 9 دول هي: (الصومال، واليمن، والسودان)، وللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في لبنان، وللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين في الأردن، وللاجئين البرماويين في بنغلاديش".

وبيّن: "تسعى الرابطة من خلال هذه المشاريع إلى إدخال الفرحة والسرور على المحتاجين واللاجئين والنازحين وأسرهم، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبدأ التكافل بين الجميع"؛ منوهًا بإيلاء الرابطة اهتمامًا خاصًا لهذا المشروع لروحانية شهر رمضان المبارك الذي يتطلب الوقوف مع اللاجئين في محنتهم، وتقديم أفضل الخدمات الإنسانية لهم، التي من شأنها أن توفر المتطلبات الأساسية للصمود في مثل هذه الظروف الصعبة.

يُذكر أن رابطة العالم الإسلامي مستمرة في تنفيذ برنامج "إفطار صائم" و"كبش العيد" في عدد من الدول في القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 30 مليون شخص منذ إطلاق هذه البرامج.