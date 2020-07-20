بريطانيا تشري 90 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت التطوير

"جونسون": الحصول عليها من ثلاثة مصادر مختلفة

وقّعت الحكومة البريطانية اليوم عقدًا لشراء 90 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تحت التطوير.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه تم تأمين الحصول على اللقاحات من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل إلى جانب العقد الأخير الحصول على علاجات تحتوي على أجسام مضادّة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقّي اللقاحات.

فيروس كورونا الجديد

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 05:12 PM

"جونسون": الحصول عليها من ثلاثة مصادر مختلفة

بريطانيا تشري 90 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت التطوير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وقّعت الحكومة البريطانية اليوم عقدًا لشراء 90 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تحت التطوير.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه تم تأمين الحصول على اللقاحات من ثلاثة مصادر مختلفة، تشمل إلى جانب العقد الأخير الحصول على علاجات تحتوي على أجسام مضادّة لحماية أولئك الذين لا يستطيعون تلقّي اللقاحات.

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فيروس كورونا الجديد

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