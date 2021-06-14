نائب أمير الرياض يوجّه بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء والرفع بتقارير عاجلة

أكد على جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية لضبط المخالفات

وجّه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من مخالفات والرفع بتقارير عاجلة عن ذلك.



وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمعالجة جميع المخالفات والتأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات.