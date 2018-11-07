3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال (5) مواجهات جمعت كلاً من المجزل والأنصار في المجمعة، والعروبة مع أبها في الجوف، والجبلين والعين بحائل، والعدالة والشعلة بالأحساء، وأخيراً النهضة والكوكب في الخبر.

وتقاسم فريقا المجزل والأنصار نقاط اللقاء عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكان الأنصار صاحب هدف السبق بواسطة اللاعب يحيى كعبي قبل أن يدرك المجزل التعادل عن طريق التريندادي ليستر إستفيان، ليرتفع رصيد المجزل إلى 14 نقطة بينما ارتفع رصيد الأنصار إلى 20 نقطة.

وعلى ملعبه في الجوف، كسب العروبة ضيفه أبها بهدفين دون ردّ حملت توقيع كل من عبدالمجيد عبدالمجيد الرويلي والبرازيلي ديجا ليما، ليرتفع رصيد العروبة إلى 14 نقطة في المقابل توقف رصيد أبها عند 22 نقطة.



وضمن الجولة ذاتها، تغلب الجبلين على نظيره العين بهدف وحيد أحرزه الليبي الهادي السنوسي من ركلة جزاء في المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ليرتفع رصيد الجبلين إلى 18 نقطة فيما بقي العين عند رصيده الحالي 18 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة العدالة مع نظيره الشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرتفع رصيد العدالة إلى 13 نقطة بينما ارتفع رصيد الشعلة إلى 12 نقطة.

وحقق الكوكب فوزاً على مضيفه النهضة بهدف وحيد جاء عن طريق اللاعب سعيد الزهراني في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، رافعاً بذلك رصيده النقطي إلى 10 نقاط في حين بقي النهضة عند رصيده الحالي 9 نقاط.



