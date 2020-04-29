"الإنذار المبكر": رياح مثيرة للغبار على منطقة الرياض حتى الـ8 مساء اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في إنذار مبكر، من التأثيرات المصاحبة لنشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض، وأتربة وغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدوادمي، الرين، الزلفي، الغاط، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، عفيف.
وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
الأرصاد حالة الطقس
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في إنذار مبكر، من التأثيرات المصاحبة لنشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض، وأتربة وغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
تشمل: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدوادمي، الرين، الزلفي، الغاط، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، عفيف.
وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.