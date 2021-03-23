وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.
وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.
من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال
أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.
وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.