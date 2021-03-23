وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال

أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 05:44 PM

من أجل عودة الحياة لطبيعتها.. ابتداءً من 1 شوال

وزارة الرياضة تجبر الصالات والمراكز الرياضية بتحصين العاملين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت وزارة الرياضة تعميماً لكل الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كل العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وتهدف وزارة الرياضة من ذلك حماية الصحة العامة للمجتمع؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

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