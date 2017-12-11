بوتين: القرار الأمريكي بشأن القدس يزعزع استقرار الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا متفقتان على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط، حسب رويترز.


وأضاف متحدثاً في أنقرة إلى جانب نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن روسيا تأمل في توقيع اتفاقات ائتمان لصناعة الدفاع مع تركيا في المستقبل القريب.

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 11:37 PM

بوتين: القرار الأمريكي بشأن القدس يزعزع استقرار الشرق الأوسط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا وتركيا متفقتان على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط، حسب رويترز.


وأضاف متحدثاً في أنقرة إلى جانب نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن روسيا تأمل في توقيع اتفاقات ائتمان لصناعة الدفاع مع تركيا في المستقبل القريب.

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