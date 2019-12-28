جامعة "المؤسس" تطلق أولى ورش العمل للأفراد في "ملتقى مكة الثقافي".. الاثنين

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".



وتعقد الورشة التي حملت عنوان "بناء مبادرات الأفراد اللغوية"، يوم الاثنين المقبل، في قاعة الرواد في مكتبة الملك فهد العامة، تحت رعاية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد المنعم بن عبدالسلام الحياني.



وتتضمن محاور الورشة آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد، وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريون والفنيون، وستتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعماً مالياً واستشارياً وفرق عمل تطوعية.



يذكر أن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اعتمد في وقت سابق مبادرات جامعة الملك عبد العزيز المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها ١٥ مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: "وقف لغة القرآن، وتعريب وإتقان، ومبادرة أتمتة مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميًّا"، في المقابل تنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على "مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة إلكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل".