موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يعلن إطلاق "مجموعة بوتيك" للضيافة.. واستكمال الاستعدادات لعودة 3.5 مليون طالب للدراسة

التحذير من "حسابات" معادية للمملكة.. وإتاحة الحجز بمشروعات سكنية.. والإطاحة بفاسدين

بمتابعتها الحثيثة، وتغطيتها الشاملة للأحداث الجارية، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية متابعيها في أجواء كل الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي، ومنها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق "مجموعة بوتيك" للضيافة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، واستكمال الاستعدادات لعودة 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اليوم (الأحد) بعد انقطاع عامَين بسبب جائحة كورونا، وإطاحة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بعددٍ من الفاسدين الذين اعتدوا على المال، وتسجيل الاقتصاد السعودي أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأخير من العام 2021م.



ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي أيضًا، تجاوز برنامج سكني لمستهدفاته، التي أعلنها مطلع العام الماضي، مسجلاً استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام 2021، وإتاحة الحجز في العديد من المشروعات السكنية المطروحة من خلال "سكني"، وإعلان وزارة الصحة بتغيّر حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية ابتداءً من 1 فبراير 2022، وتأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيس من البطولة الآسيوية للمنتخبات لكرة اليد، والتحذير من رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتج وتروج شائعات لا أساس لها من الصحة ضد النظام العام في المملكة.



تجاوز المستهدفات

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإعلان برنامج سكني، الأحد، عن تجاوزه لمستهدفاته، التي أعلنها مطلع العام الماضي، مسجلاً استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام 2021، بينها أكثر من 186 ألف أسرة سكنت منازلها، بزيادة قدرها 5 آلاف للأسر المستفيدة و36 ألفًا للأسر التي سكنت منازلها، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفيما أعلنت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11عامًا، وأن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر تطبيقي "توكلنا" و"صحتي"، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن الجرعات المنشطة لأعمار 16 عامًا فأكثر متاحة.

https://sabq.org/JPL3Fh

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وسجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني، 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة ومناطقها خلال العام الماضي 2021، ضمن أكثر من 225 ألف أسرة، أعلن "سكني" استفادتها، الاثنين، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما "سكني"، عن إتاحة الحجز في العديد من المشروعات السكنية المطروحة؛ داعيًا المواطنين الراغبين في الحصول على أي من هذه الوحدات، إلى الحجز عبر بوابته الإلكترونية على الرابط (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" على الهواتف الذكية، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ المزيد من الوحدات السكنية تحت الإنشاء لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة وباستحقاق فوري.

https://sabq.org/8n2bRQ

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وحذر مصدر مسؤول في النيابة العام، الاثنين، من رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات أخيرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية، كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، من جهة أخرى، وفي أرقام تعكس كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، توقع مؤشر IHS ماركت أن يُسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1 في المائة، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5 في المائة.

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وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تسعة قرارات، أحدها تضمن الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة، وحكومات الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما وصل إلى الرياض، الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، في زيارة للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به وحرمه في المملكة، وأجريت لرئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعراض حرس الشرف، وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة، أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م، ستتغيّر حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية.

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إكمال الطلاب للجرعات

وأعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الأربعاء، من خلال الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة لطلاب الفئات العمرية أقل من 12 سنة، أنه لا يشترط أن يكون جميع الطلاب الأقل من 12 عامًا قد أكملوا جرعات اللقاح مع إلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، فيما صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية؛ وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتضمنت القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل؛ لحصوله على مبلغ (4.461.500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألفًا وخمسمائة ريال بوساطة شقيقه "موقوف" مقابل قيامه بإفراغ أرضَين بطريقة غير نظامية "هبة" لرجل أعمال "موقوف" وشقيقته دون علم والدهم مالك الأرضَين.

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https://sabq.org/mnvYPR



وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة؛ لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها، من جهة أخرى، تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيس من البطولة الآسيوية للمنتخبات لكرة اليد، على الرغم من خسارته من أمام إيران "20-24" في ختام منافسات الدوري التمهيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل إيران أولاً.

https://sabq.org/9Mr83H

https://sabq.org/fZV7Y6



تدمير قدرات الحوثيين

وبدأت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة، وبيّنت قيادة التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن أن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة، فيما دمرت الدفاعات السعودية، صاروخًا باليستيًا، أُطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، وأفادت قيادة التحالف العربي بأن الصاروخ الباليستي أُطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

https://sabq.org/TXxY9N

https://sabq.org/tR6zFh



وأكملت وزارة التعليم استعداداتها، السبت، لاستقبال 3.5 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال غدًا، بعد انقطاع عامَين بسبب جائحة كورونا، فيما أفادت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، بأن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مستمر بالتزامن مع انطلاق التعليم الحضوري غدًا في المدارس، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي، من جهة أخرى، أعلن برنامج "سكني"، في اليوم نفسه، إصدار أكثر من 2000 عقد إلكتروني للأراضي السكنية خلال ساعة واحدة من طرحها، وتأتي الأراضي ضمن عددٍ من المخططات السكنية المطورة والمتاحة عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني.

https://sabq.org/TjXRqN

https://sabq.org/kYcJpv

https://sabq.org/69fSNF