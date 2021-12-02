الشرقية.. زراعة 6250 شجرة لترسم شعار السعودية الخضراء

على مساحة 6200 متر مربع في حي الشاطئ بكورنيش الدمام

شارك أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات، المهندس عبدالله بن سعيد، اليوم الأربعاء، في زراعة بعض أشجار الجاتروفيا في موقع شعار السعودية الخضراء.

وتهدف هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله، إلى تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة لحماية البيئة، في حين تسهم الأمانة بجهودها لتحقيق المستهدفات من هذا المنطلق لمكافحة التغير المناخي.

وقامت الأمانة بزراعة 6250 شتلة في أرض على مساحة 6200 متر مربع في حي الشاطئ بكورنيش الدمام، لتشكل شعار السعودية الخضراء، والذي سيتم التنسيق له للدخول في موسوعة غينتس العالمية للأرقام القياسية، من خلال رسم أكبر شعار لمبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة، محققين 2100 ساعة تطوعية، وذلك للتذكير بهذه المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد، والتركيز على تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وإنشاء مشاريع انتاجية خضراء، والاستثمار في البنية التحتية، وإذكاء التنوع البيولوجي؛ بهدف الحفاظ على المناخ، ودعم البرامج في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة.