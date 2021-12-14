الأكاديمية السعودية للمياه تنظم ندوة عن الابتكارات الحديثة في التحلية

بمشاركة جامعات وجهات تدريبية تمثّلها نخبة من الأكاديميين والمختصين

تنظم الأكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يوم غد، ندوة افتراضية بعنوان "الابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه"، بمشاركة عدة جامعات وجهات تدريبية تمثّلها نخبة من الأكاديميين والمختصين.

ويشارك من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفيسور محمد عنتر، ومن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية البروفيسور نور الدين غفور، ومن جامعة الملك فيصل الدكتور زيد الحليبي، ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أحمد الشهراني، ومن الأكاديمية السعودية للمياه الدكتور فواز الغامدي متحدثًا ومديرًا للجلسة.

وستتناول النخب المشاركة أوراقًا علمية تتضمن جملة من المحاور والموضوعات عن أحدث التقنيات والابتكارات التي شهدها مجال صناعة التحلية، وسيقدم البروفيسور محمد عنتر ورقة علمية بعنوان "التقنيات الناشئة في أنظمة التحلية" يستعرض خلالها أحدث الابتكارات الرائدة في تحلية المياه، والأثر المنعكس على عمليات التحلية.



ويتناول البروفسور نور الدين غفور في ورقته العلمية التي سيقدمها بعنوان "تنظيف الأغشية باستخدام أحدث التقنيات"؛ التقنيات المبتكرة في صناعة الأغشية والمفهوم المتطور لهذه الصناعة.

أما الدكتور زيد الحليبي من جامعة الملك فيصل فسيقدم ورقة علمية بعنوان "الابتكارات في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي" يبرز من خلالها أثر هذه التقنية المهمة في صناعة التحلية والحفاظ على البيئة وزيادة الكفاءة.

وسيقدم الدكتور أحمد الشهراني ورقة علمية حول تطوير أغشية RO و NF لتقنية المياه، يستعرض فيها أحدث الابتكارات في تطوير هذه التقنيات ومواءمتها للأهداف الرئيسة لصناعة التحلية واستدامة المياه والأثر البيئي.

ويسلط المشاركون خلال الندوة الضوء على الابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه، مستعرضين أحدث التقنيات التطويرية الواعدة في هذا المجال الحيوي المهم.

يأتي عقد هذه الندوة من منطلق الدور الريادي للأكاديمية السعودية للمياه في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في جميع الجهات والقطاعات.