تفكيك عبوة ناسفة في طريق رئيس يربط تعز بعدن

فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".
وأضاف أن فريقًا هندسيًّا تابعًا للواء عمل على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها.
وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحريات لمعرفة العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط توقعات بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك، خاصة أنها حاولت قطع الطريق أكثر من مرة لكنها باءت بالفشل.
فريق هندسي باللواء الرابع مشاة جبلي أبطل مفعولها
فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".
وأضاف أن فريقًا هندسيًّا تابعًا للواء عمل على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها.
وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحريات لمعرفة العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط توقعات بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك، خاصة أنها حاولت قطع الطريق أكثر من مرة لكنها باءت بالفشل.