شاهد.. سرب جراد يجبر طائرة ركاب على الهبوط اضطراريًّا

تابعة للخطوط الإثيوبية قطعت رحلتها إلى "دير داوا" وعادت للعاصمة

واجهت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية سربًا كبيرًا من الجراد؛ ما تسبب في إجبارها على قطع رحلتها والهبوط بعد دخول الحشرات داخل المحركات.



وكان الطيارون يستعدون للهبوط في رحلة من جيبوتي، يوم الخميس، عندما دخلت الطائرة وسط غيوم من أسراب الجراد منعتها من استكمال رحلتها، وأجبرتها على العودة إلى العاصمة أديس أبابا.



وحاول الطيارون عبثًا مسح الزجاج الأمامي للطائرة، لكن بقايا الحشرات عطلت عمل الماسحات، وغطت مقدمة الطائرة ودخلت إلى المحركات.



وبعد ثلاثين دقيقة هبطت الطائرة بسلام لكن بمكان آخر، غير وجهتها المحددة، بحسب "بي بي سي".



وتتعرض أفريقيا بشكل مستمر لغزوات من الجراد؛ مما يسبب دمارًا للمحاصيل الزراعية، وكان الغزو الأخير الأسوأ من نوعه منذ 25 عامًا بحسب التقارير، ويمكن أن تمتد الأسراب إلى مئات الكيلومترات، ويحتوي كل كيلومتر مربع على 40 مليون حشرة.