"الحربي" يصدر قرارات بترقية 5624 رجل أمن

أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار بن غانم الحربي، قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كل الرتب في جميع قيادات وإدارات الأمن العام.
وبذلك، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ وحتى تاريخه، 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.
وهنّا مدير الأمن العام، بهذه المناسبة من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم.
من كل الرتب وفي جميع قيادات وإدارات الأمن العام
أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار بن غانم الحربي، قرارات بترقية 5624 رجل أمن من كل الرتب في جميع قيادات وإدارات الأمن العام.
وبذلك، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440هـ وحتى تاريخه، 20710 أفراد من جميع الرتب العسكرية.
وهنّا مدير الأمن العام، بهذه المناسبة من تمت ترقيتهم، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم.