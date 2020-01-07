مشاركو السعودية يبدعون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تأهُّل 7 مشاركين فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.

وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.