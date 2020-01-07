مشاركو السعودية يبدعون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.
وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فئة جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر
تأهُّل 7 مشاركين فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"
أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.
وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.