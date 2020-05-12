الآسيوي يطلع على تحضيرات البحرين لاستضافة كأس آسيا للناشئين

عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تشاوريًا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم بتقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) تناولا فيه التحضيرات القائمة لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.

واطلع الاتحاد الآسيوي على التحضيرات التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى البطولة، والمتعلقة بالأمور اللوجستية والإقامة والملاعب المخصصة للمباريات والتدريبات، كما استمع إلى شرح موجز عن الوضع العام حاليًا.

وكان الأخضر للناشئين، قد حسم تأهله للبطولة، بعد تصدره مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات عمان وباكستان وسوريا.

وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تاريخ 15 يونيو المقبل موعدًا جديدًا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن تأجل الموعد السابق بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما كشفت بعض المصادر الإعلامية.