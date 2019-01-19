"أمانة الشرقية" تنجز 90% بـ"جسر ونفق طريق علي بن أبي طالب"

التكلفة الإجمالية للمشروعين تتجاوز قيمتها 182 مليون ريال

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع 90% من مشروعي إنشاء جسر على تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب.

ويأتي مشروع إنشاء جسر على تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب بطول 515 مترًا وعرض 17.7 مترًا، مع تحسين منطقة التقاطع وطريق الخدمة بطول الجسر، حيث تتكون طرق الخدمة من مسارين في كل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة على طريق الأمير نايف، بتكلفة بلغت 44.963.910 ريالات.

وقد انتهت أعمال الخرسانة بكامل المشروع من قواعد وأعمدة وبلاطات خرسانية، إلى جانب أعمال الدفان والإنترلوك أسفل الجسر بالجهة الشمالية وجزء كبير من نفس الأعمال بالجهة الجنوبية أسفل الجسر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المشروع مع حلول نهاية شهر فبراير المقبل.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب أيضاً 90%، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بكامل المشروع من خوازيق بعمق يتراوح بين 13 إلى 16 مترًا والقواعد والجدران الاستثنائية وعدد من البلاطات الخرسانية، إلى جانب أعمال الدفان بالجهتين الشمالية والجنوبية.

وتم الانتهاء بالكامل من الأعمال بطرق الخدمة بالجهة الجنوبية من أسفلت وأرصفة وإنارة، وحوالي 85% من أعمال طرق الخدمة بالجهة الشمالية، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المشروع مع حلول نهاية شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء نفق بطول 918 مترًا وعرض 24.3 مترًا يتسع لمسارين في كل اتجاه لتصبح الحركة حرة على هذا الطريق مع تحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة بطول النفق، حيث تتكون طرق الخدمة من مسارين بكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة للمشاة، بينما تقدر تكلفة المشروع بــ 137.756.772 ريالاً.