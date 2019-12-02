البيت الأبيض يرفض المشاركة في مساءلة عزل "ترامب".. والاشتباه في 4 تهم على الأقل

اللجنة القضائية تبدأ اجتماعاتها.. الأربعاء

أبدى البيت الأبيض اليوم (الاثنين) عدم نيته المشاركة في جلسات الاستماع بالكونغرس حول مساءلة الرئيس دونالد ترامب بخصوص ما أصبح يعرف بقضية أوكرانيا، التي يتهم فيها بمحاولة الإضرار بخصمه المحتمل في السباق الرئاسي المقبل جو بايدن، ويواجه بذلك تهديد العزل من منصبه.

وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر أنه: "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وأيضًا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية"، وفقًا لما أوردته "فرانس 24".

وأضاف "سيبولوني": "بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء".

ورغم ذلك لم يستبعد "سيبولوني" بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من "نادلر" حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول الجمعة المقبل.

وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء؛ للتقرير فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية، المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وعرقلة عمل العدالة.