دهس مقيم في "شرائع مكة" يعيد للواجهة مَطالب الأهالي بإنشاء جسر مشاة

شارع يمتد على طريق "السيل- الطائف" ويكتظ بالمحلات والمطاعم والبنوك

أعاد حادث دهس، تَعَرّض له مقيم باكستاني، على طريق "الشرائع- مكة"، بالتحديد في منطقة العدل، مطالبَ السكان بضرورة إنشاء جسر مشاة في ذلك الشارع الذي يكتظ بالمحلات التجارية والمطاعم والمكتبات، والبنوك المصرفية؛ فضلاً عن وقوعه على امتداد طريق "السيل- الطائف"، مسجلاً حوادث دهس عديدة على مَر الأشهر والسنوات الماضية.

وكان مقيم باكستاني، قد تَعَرّض لحادث دهس، مساء أمس، أثناء عبوره شارع العدل؛ حيث تَعَرّض لإصابات بالغة في الرأس، ووُصفت حالته بالحرجة، ونُقِل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبهم، جدد الأهالي مَطالبهم للجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة إنشاء جسر مشاة في الشارع؛ للحد من حوادث الدهس التي تتكرر ويشهدها ذلك الشارع؛ لوقوع عدد من المحلات التجارية والمرافق الخدمية على جنباته.