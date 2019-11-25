أمين الرياض يتفقد ميدانياً 4 مشاريع طرق تحت التنفيذ بالعاصمة

شدد على ضرورة معالجة الملاحظات الفنية والرفع بجدول زمني

تفقد أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ميدانياً 4 مشاريع طرق استراتيجية تحت التنفيذ في مدينة الرياض.

وشدد "الفارس" في جولته التفقدية على ضرورة معالجة الملاحظات الفنية، والرفع بجدول زمني لتنفيذ المشاريع، مؤكداً أهمية التقيد بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال وسرعة إنجازها.

وشملت الجولة تفقُّد أعمال مشروع تقاطع طريق العروبة مع طريق تركي بن عبدالعزيز الأول، ومشروع تطوير تحسين طريق التخصصي؛ للاطلاع على ما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من المشروع المحصورة بين طريقي الدائري الشمالي والإمام سعود، والذي شهد عمليات تطويرية لكل الأرصفة الجانبية، وإتمام أعمال التشجير وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية.

كما تضمّنت الزيارة التفقدية مشروع تطوير طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز والتحسينات التي نفذت في شرق طريق عثمان بن عفان، ومشروع تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد والذي تضمن إعادة تشكيل التقاطع لتخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية الحركة.