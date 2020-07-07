"إمارة المدينة المنوّرة" تعزّز الإجراءات الوقائية بالمسح المخبري لمنسوبيها

ضمن خطة إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع صحة المدينة.
وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.إمارة منطقة المدينة المنوّرة فيروس كورونا الجديد
جولات مختلفة للشؤون الصحية بالمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية لتوعية المواطنين
ضمن خطة إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع صحة المدينة.
وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.