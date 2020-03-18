"الدفاع المدني" يدعو للبقاء بالمنازل للوقاية من "كورونا".. ويسخّر حسابه الرسمي للتوعية

غيّر اسم حسابه الرسمي إلى "التزم تسلم".. وطالب باتباع الإرشادات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء بمنازلهم، واتباع الإرشادات والتعليمات؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وسخّرت المديرية حسابها الرسمي على "تويتر" للتوعية بأهمية البقاء في المنزل، حيث غيّرت اسم حسابها الرسمي إلى "التزم تسلم".