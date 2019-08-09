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أكد لـ"سبق" أنها آخر منازل الحر الشديد ومن علاماتها "غور مياه الآبار"

"الحصيني": يوم الأضحى أول أيام الكلبين وفيه النثرة "محننات الجمل"

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، بأن يوم الأحد القادم أول أيام الكلبين ويوافق أول أيام عيد الأضحى للعام ١٤٤٠هـ، ومدته 13 يومًا وتظهر فيه النثرة.



وقال "الحصيني" لـ"سبق": إن منزلة النثرة أيامها 13 يومًا، ويطلق عليها: "محننات الجمل"؛ حيث يعتدل الجو قليلاً في أواخر الليل، وتزداد درجة الرطوبة على المناطق الساحلية، كما تتكاثر الغيوم الممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية بالسعودية.



وأضاف: يعد "المنزلة السادسة" في فصل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب، ويأتي بعده سهيل؛ ومن علاماته أن "تغور مياه الآبار"، لاسيما في المناطق التي لا تهطل فيها الأمطار الصيفية، ويرجع ذلك إلى استهلاك المياه في ري المحاصيل.



وأردف: يزداد فيها هبوب الرياح، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيها أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه، كما تبدأ فيها هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار.



وتوقع "الحصيني" استمرار الحالة الممطرة "ثجَّاج" على أجزاء من جازان ونجران وعسير والباحة ومكة؛ بما فيها المشاعر.



وقال: ينبغي متابعة الحالة الممطرة؛ لأنه متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة السيول.