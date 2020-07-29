بلدية أحد رفيدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

تعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية

أكملت بلدية محافظة أحد رفيدة التابعة لأمانة منطقة عسير استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة التي شملت أحياء المحافظة كافة وتعزيز جولاتها الرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية والوقائية ضمن شعار نعود بحذر للحد من انتشار العدوى، ولضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وقال رئيس البلدية محمد سالم الوادعي: تكثّف البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، والمحال الغذائية، وذلك للوقوف على الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

وأشار إلى استمرار الجهود الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل.

وأضاف أنهم أكملوا أعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة للمنتزهات والحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنتزهات والحدائق وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها وتكثيف أعمال النظافة العامة.

ودعا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى من خلال مركز "940".