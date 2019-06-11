اليوم الأخير لاستقبال المرشحين ينطلق.. "بن نافل" يقدم ملف ترشحه لرئاسة الهلال

قدّم فهد بن نافل ملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

وتختتم اليوم الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة الأندية والتي حددتها الهيئة العامة للرياضة قبل أن يتم إعلان الملفات التي أكملت الشروط، ومن ثم إجراء الانتخابات.

يذكر أنه قدم أربعة أشخاص ملف الترشح، وهم أنمار الحائلي للاتحاد، فهد المطوع للرائد، فهد المدلج للفيصلي، سعد العفالق للفتح.