6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وتدن للرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل وتبوك والشرقية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، وتشمل الحالة العيص وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أتربة مثارة وأمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، كما تشهد المنطقة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة 19 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأتربة مثارة ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك سحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء، وتشهد المنطقة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل أيضاً أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.