"كاموري" يضرب الفلبين ويُجلي مئات الآلاف.. شلل بالمدارس والمطارات

يُعد الإعصار رقم 20 الذي يجتاح البلاد هذا العام.. إلغاء 499 رحلة طيران

اجتاح إعصارٌ الفلبينَ، اليوم الثلاثاء، جالبًا معه أمطارًا غزيرة؛ مما استدعى وقف السفر جوًّا، وتعطيل المدارس والمكاتب الحكومية، وإجلاء نحو 225 ألف شخص بعد تحذيرات من فيضانات وانهيارات الأرضية.

والإعصار كاموري، هو الإعصار العشرون الذي يجتاح البلاد هذا العام، وقد تراجعت قوته قليلًا وتحرك ببطء في المناطق الوسطى من أرخبيل الجزر أثناء الليل، ووردت أنباء عن أضرار طفيفة في بعض المناطق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: إن الإعصار محمّل برياح سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة، وعواصف سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة؛ في حين حذّرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف وفيضانات بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة، ونقلت 225 ألف شخص إلى أماكن آمنة في عشرات الأقاليم كإجراء احترازي.

ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار كبيرة.

ووفق "رويترز" سيغلق المطار الرئيسي بالعاصمة مانيلا لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الحادية عشرة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء (من 03:00 حتى 15:00 بتوقيت جرينتش) كإجراء احترازي، رغم أن السفر بالطيران لم يتأثر في مناطق بالبلاد.

وأغلقت المكاتب الحكومية والمدارس في المناطق المتضررة، وناشدت شركاتُ المرافق الناسَ التحلي بالصبر قبل انقطاعات متوقعة للكهرباء، وأوقف خفر السواحل سفر السفن التجارية في المناطق المتضررة.

وتقطعت السبل بنحو سبعة آلاف شخص في ميناءيْ بيكول ومانيلا، بعد أن أوقف خفر السواحل عبّارات عن الإبحار وسط اشتداد العواصف في البحر.

وتم إلغاء 499 رحلة دولية وداخلية؛ مما أثّر على قرابة 100 ألف راكب؛ حسب مسؤولين في المطار.