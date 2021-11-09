"المسند": الحالة المطرية مستمرة على جازان وعسير والباحة وقد تمتد إلى مكة

قال: الأجواء الشتوية سادت فجرًا بالقريات وطريف 7 درجات وحائل ورفحاء 8 مئوية

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تمتد ناحية منطقة مكة.

وأضاف المسند في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن الأجواء الشتوية هي السائدة فجر اليوم في المناطق الشمالية (القريات، وطريف) بـ7 درجات مئوية فقط، وحائل ورفحاء 8 درجات.