"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.
وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.
أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.
وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.