"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

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03 مارس 2021 - 19 رجب 1442 08:49 PM

"توكلنا" يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

هادي العصيمي

الرياض

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أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة.

وأوضح تطبيق "توكلنا": يمكن الحصول على الخدمة ويتم فتح لوحة البيانات والضغط على أيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

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