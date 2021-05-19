الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة شعبنا الأبدية.. ولا يمكن أن نرضى عنها بديلاً

قال: ما يرتكبه الاحتلال في غزة إرهاب دولة.. وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن القدس عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، ولا يمكن أن يرضى عنها بديلاً، وبدونها لن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار ولا اتفاق، في المنطقة والعالم.

وقال الرئيس في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الجرائم والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي: القدس أثبتت مرةً أخرى أنها الأساس الذي يجتمع عليه شعبنا وتلتف حوله جماهير أمتنا العربية والإسلامية، فلا قيمة لشيء بدونها.

وحول العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكد "عباس" أن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن في القطاع، إرهاب دولة منظم، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وشدد الرئيس على أن العمل منصبّ حالياً على وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم الدخول في عملية سياسية جدية، وبمرجعية دولية واضحة، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية عاصمتنا المقدسة.

وجدد "عباس" تمسكه بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية المتعاقبة منذ قمة بيروت عام 2002، نصاً وروحاً، أي تطبيق المبادرة من الألف إلى الياء، وليس العكس، أي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 أولاً، ثم البحث في أية قضايا تخص العلاقة مع “إسرائيل” بعد ذلك، وليس العكس.