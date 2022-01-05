المدير الأسبق للمعهد العربي لإنماء المدن يُهدي مكتبته الخاصة لمكتبة الملك فهد

تحوي 7 آلاف كتاب من نفائس الكتب في مجالات عدة تشمل "المعارف الإنسانية"

استقبل الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية الدكتور منصور بن عبدالله الزامل مؤخرًا في مكتبه، المديرَ الأسبق للمعهد العربي لإنماء المدن الدكتور محمد بن عبدالله الحماد.

وأهدى "الحماد" مكتبته الخاصة التي تحتوي على سبعة آلاف كتاب من نفائس الكتب في مجالات العلوم والمعارف الإنسانية ومئات المراجع في علوم البيئة وإدارة المدن وتخطيطها، لمكتبة الملك فهد الوطنية؛ لتكون ضمن مجموعة المكتبات الخاصة في المكتبة.

وأوضح "الزامل" أن المكتبة المُهداة تمثل قيمة علمية؛ لما تحتويه من علوم نافعة في مختلف المجالات التي تخدم مستفيدي ورواد المكتبة الوطنية وطلاب العلم والمعرفة؛ معربًا عن شكره وتقديره للحماد.

يُذكر أن برنامج التاريخ الشفهي عبارةٌ عن مقابلات صوتية ومرئية مع عدد من الأدباء والمثقفين ممن يمثلون الرعيل الأول في المملكة، الذي بدأ منذ 27 عامًا، أهم الأعمال التي تنفذها مكتبة الملك فهد الوطنية لحفظ وتسجيل تاريخ المملكة.