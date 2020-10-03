إخلاء طائرة هولندية بعد تهديد بوجود قنبلة

كل الركاب وأفراد الطاقم غادروها بسلام

أفادت متحدثة باسم الخطوط الجوية الهولندية "كيه.إل.إم"، بأنه جرى إخلاء طائرة كانت في رحلة من بوخارست إلى أمستردام قبل مغادرتها اليوم (السبت)؛ بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت المتحدثة أن كل الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة بسلام، وأن السلطات المحلية فتشت الطائرة، وفقًا لـ "رويترز".