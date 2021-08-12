أمريكا.. جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمرضى الإيدز والسرطان

بسبب ضعف الاستجابة المناعية لدى المصابين.. وفق توصيات واشتراطات

يُنتظر أن تعلن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الخميس، موافقتها على منح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا للأشخاص المصابين بضعف المناعة.

وقال مصدران مطلعان لموقع "ABC News" الأمريكي: إن إدارة الغذاء والدواء ستعطي اليوم الخميس، الضوء الأخضر لاستخدام الجرعة الثالثة لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي للجسم؛ مشيران إلى أن اللجنة الاستشارية للخبراء التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض، ستعلن توصيات خاصة بشأن مَن يجب أن يحصل على الجرعة الثالثة، وبعض العوامل التي يجب أن توضع في الاعتبار قبل منح الجرعة للمرضى من هذه الفئة.

ووفقًا للتقرير، فإن العديد ممن يعانون من مرضى الإيدز والسرطان، لم تكن استجابتهم المناعية جيدة رغم تلقيهم الجرعتين؛ مما يجعلهم عُرضة لفيروس كورونا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان: إنها تراقب البيانات والدراسات المتاحة عن الجرعة الإضافية لبعض الفئات منهم مرضى نقص المناعة؛ مشيرة إلى أنها قيّمت العديد من الخيارات المحتملة، وستتشارك جميع الخيارات مع الأطباء والعديد من العلماء.