هلاك 30 حوثيًّا حاولوا إطلاق صاروخ باليستي فانفجر فيهم في صنعاء

في ثاني عملية إطلاق فاشلة

هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة.

وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

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06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 10:26 PM

في ثاني عملية إطلاق فاشلة

هلاك 30 حوثيًّا حاولوا إطلاق صاروخ باليستي فانفجر فيهم في صنعاء

محمد المواسي

الرياض

17 13,989

هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة.

وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

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