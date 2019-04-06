هلاك 30 حوثيًّا حاولوا إطلاق صاروخ باليستي فانفجر فيهم في صنعاء

في ثاني عملية إطلاق فاشلة

هلك 30 مرتزقًا من مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم السبت في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن العملية الفاشلة وقعت في منطقة تدعى "حزيز" جنوب صنعاء، مضيفة بأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان معدودة.

وإضافة إلى ما ورد في قناة العربية، فإن هذه هي ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.